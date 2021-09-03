Зеленский посетил авиабазу Национальной гвардии Калифорнии. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
В знак уважения к гостям военный оркестр исполнил государственные гимны Украины и США.
Зеленский встретился с заместителем губернатора Калифорнии Элени Куналакис и командующим Национальной гвардии штата Дэвидом Болдуин. Главу государства ознакомили с деятельностью Нацгвардии Калифорнии, с которой активно сотрудничают Национальная гвардия и Вооруженные Силы Украины.
Президент также осмотрел образцы вооружения и техники калифорнийских нацгвардейцев. Также ему продемонстрировали выполнения тренировочных упражнений по спасению пострадавших на вертолете с элементами десантирования личного состава.
Зеленский отметил тесное сотрудничество Нацгвардии Калифорнии с Нацгвардией Украины и ВСУ, а также выразил надежду на углубление взаимодействия между ними.