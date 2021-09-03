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Зеленский посетил авиабазу Национальной гвардии Калифорнии. ФОТОрепортаж

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В ходе рабочего визита в США Президент Украины Владимир Зеленский побывал на авиабазе "Моффетт-Филд" в Калифорнии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

В знак уважения к гостям военный оркестр исполнил государственные гимны Украины и США.

Зеленский встретился с заместителем губернатора Калифорнии Элени Куналакис и командующим Национальной гвардии штата Дэвидом Болдуин. Главу государства ознакомили с деятельностью Нацгвардии Калифорнии, с которой активно сотрудничают Национальная гвардия и Вооруженные Силы Украины.

Президент также осмотрел образцы вооружения и техники калифорнийских нацгвардейцев. Также ему продемонстрировали выполнения тренировочных упражнений по спасению пострадавших на вертолете с элементами десантирования личного состава.

Зеленский отметил тесное сотрудничество Нацгвардии Калифорнии с Нацгвардией Украины и ВСУ, а также выразил надежду на углубление взаимодействия между ними.

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Зеленский посетил авиабазу Национальной гвардии Калифорнии 01
Зеленский посетил авиабазу Национальной гвардии Калифорнии 02

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Зеленский посетил авиабазу Национальной гвардии Калифорнии 04
Зеленский посетил авиабазу Национальной гвардии Калифорнии 05
Зеленский посетил авиабазу Национальной гвардии Калифорнии 06
Зеленский посетил авиабазу Национальной гвардии Калифорнии 07
Зеленский посетил авиабазу Национальной гвардии Калифорнии 08
Зеленский посетил авиабазу Национальной гвардии Калифорнии 09
Зеленский посетил авиабазу Национальной гвардии Калифорнии 10
Зеленский посетил авиабазу Национальной гвардии Калифорнии 11

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Топ комментарии

  • Вольный Каменьщик
    Зеленский посетил авиабазу Национальной гвардии Калифорнии - Цензор.НЕТ 702
  • Garry Grant
    Готовьте огнетушители или мешки от наводнения.
  • multissstar .
    "бегите глупцы!"
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