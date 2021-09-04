Пожар в киевском костеле святого Николая ликвидирован, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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3 сентября в 23:26 пожар в киевском костеле святого Николая был ликвидирован.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Напомним, 3 сентября в ГСЧС поступила информация, что в Печерском районе столицы по ул. Большая Васильковская 75, в костеле Св. Николая в органном зале возник пожар.
По данным спасателей, в 22:40 пожар был локализован, в 23:26 - ликвидирован.
Жертв и пострадавших нет. К тушению привлекались 80 человек и 16 единиц техники ГСЧС.