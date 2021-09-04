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Пожар в киевском костеле святого Николая ликвидирован, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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3 сентября в 23:26 пожар в киевском костеле святого Николая был ликвидирован.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Напомним, 3 сентября в ГСЧС поступила информация, что в Печерском районе столицы по ул. Большая Васильковская 75, в костеле Св. Николая в органном зале возник пожар.

По данным спасателей, в 22:40 пожар был локализован, в 23:26 - ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет. К тушению привлекались 80 человек и 16 единиц техники ГСЧС.

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Пожар в киевском костеле святого Николая ликвидирован, - ГСЧС 01
Пожар в киевском костеле святого Николая ликвидирован, - ГСЧС 02
Пожар в киевском костеле святого Николая ликвидирован, - ГСЧС 03
Пожар в киевском костеле святого Николая ликвидирован, - ГСЧС 04
Пожар в киевском костеле святого Николая ликвидирован, - ГСЧС 05

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Топ комментарии

  • Речь Брежнева
    Ну что здание после пожара ремонту не подлежит, целессообразно снести и построить многоквартирный высотный жилой дом с подземным паркингом и магазинами
  • Речь Брежнева
    Совершенно верно..они мыслят более глобально в планах зеленых довести до аварийного состояния и снести всю страну...
  • radeon
    зеленые недоноски так и поступят.
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