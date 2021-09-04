Журналист Мокрик о поддержке Офисом Президента операции спецназовцев в Афганистане: Это Ермак свечу поставил, или Татаров положительную карму транслировал? ВИДЕО
На это обратил внимание на своей странице в соцсети Фейсбук журналист Даниил Мокрик, передает Цензор.НЕТ.
"ГУР опубликовало видео невероятно крутой спецоперации наших в Афганистане. И именно видео хорошо сделано. И даже по Рашке в титрах не забыли проехаться. Ну, все - ляля. Но, я так понимаю, без преклонения головы перед Офисом Президента этого нельзя было сделать. Написали, что спецоперация состоялась "при поддержке Офиса Президента Украины", - обращает внимание Мокрык.
"К сожалению, не уточняется, каким именно способом спецназовцев, которые проводили спецоперацию, поддержала Банковая. Или это Ермак свечу поставил, или Татаров положительную карму транслировал, то Смирнов болел морально", - с иронией отмечает он.
"Ну, хоть хорошо, что не написали, что спецоперация состоялась "при личной поддержке президента Украины Владимира Александровича Зеленского в рамках Программы Президента Большая Спецоперация!". И что опубликовали все-таки на странице ГУР, а не Офиса Президента или "Слуги народа", - резюмировал он.
Видео самой спецоперации: