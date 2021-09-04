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Журналист Мокрик о поддержке Офисом Президента операции спецназовцев в Афганистане: Это Ермак свечу поставил, или Татаров положительную карму транслировал? ВИДЕО

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В титрах видео о спецоперации украинских спецназовцев в Афганистане указано, что сама операция состоялась "при поддержке Офиса Президента Украины".

На это обратил внимание на своей странице в соцсети Фейсбук журналист Даниил Мокрик, передает Цензор.НЕТ.

"ГУР опубликовало видео невероятно крутой спецоперации наших в Афганистане. И именно видео хорошо сделано. И даже по Рашке в титрах не забыли проехаться. Ну, все - ляля. Но, я так понимаю, без преклонения головы перед Офисом Президента этого нельзя было сделать. Написали, что спецоперация состоялась "при поддержке Офиса Президента Украины", - обращает внимание Мокрык. 

"К сожалению, не уточняется, каким именно способом спецназовцев, которые проводили спецоперацию, поддержала Банковая. Или это Ермак свечу поставил, или Татаров положительную карму транслировал, то Смирнов болел морально", - с иронией отмечает он.

"Ну, хоть хорошо, что не написали, что спецоперация состоялась "при личной поддержке президента Украины Владимира Александровича Зеленского в рамках Программы Президента Большая Спецоперация!". И что опубликовали все-таки на странице ГУР, а не Офиса Президента или "Слуги народа", - резюмировал он.

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Журналист Мокрик о поддержке Офисом Президента операции спецназовцев в Афганистане: Это Ермак свечу поставил, или Татаров положительную карму транслировал? 01

Видео самой спецоперации: 

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Ну да. В ОП одни воины, покруче Шварца из ********

    Журналист Мокрик о поддержке Офисом Президента операции спецназовцев в Афганистане: Это Ермак свечу поставил, или Татаров положительную карму транслировал? - Цензор.НЕТ 5998
    Журналист Мокрик о поддержке Офисом Президента операции спецназовцев в Афганистане: Это Ермак свечу поставил, или Татаров положительную карму транслировал? - Цензор.НЕТ 3513
  • 18c49ed2
    Журналист Мокрик о поддержке Офисом Президента операции спецназовцев в Афганистане: Это Ермак свечу поставил, или Татаров положительную карму транслировал? - Цензор.НЕТ 2411
  • 5 копійок
    Без оманського брехуна і сонце б не сходило, і трава б не росла. Слава найкоротшому півшостому!
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