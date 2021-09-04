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Зеленский на американской авиабазе подписал футболку сборной Украины майору Нацгвардии США Лучникову, эмигрировавшему из Лисичанска в 1995 году. ФОТО

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В ходе визита на американскую авиабазу Моффет Филд в Калифорнии президент Украины Владимил Зеленский подписал футболку сборной Украины майору Нацгвардии США Сергею Лучникову, который родился в Лисичанске и эмигрировал с семьей в США в 1995 году.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, информирует Цензор.НЕТ.

"Интересная деталь визита Владимира Зеленского в США. Президент Украины на авиабазе Моффет Филд в Калифорнии подписывает украинскую футболку майору Нацгвардии США Serge Louchnikov. Сергей родился в Лисичанске, семья эмигрировала в США в 1995-м, он профессиональный военный, заместитель комбата в 1-м батальоне 185-го пехотного полка 81-й боевой группы "Страйкер" Национальной гвардии Калифорнии (на всякий случай напоминаю, что Нацгвардия США - это составная часть вооруженных сил, бригада "Страйкер" НГ США организована также как и кадровые войска, и постоянно участвует в выполнении боевых задач за рубежом)", - подчеркивает Бутусов.

По словам Бутусова, Лучников начинал службу солдатом в Ираке. А в 2016-17 годах Сергей был военным советником при посольстве США в Киеве, а его батальон в этом году проводил тренировки в нашем учебном центре в Яворове.

"И вот теперь президент Украины приехал в гости сам, поблагодарил калифорнийцев, и это было очень тепло воспринято американскими военнослужащими, которые служили в Украине", - отмечает журналист. 

Кроме этого, он добавил, что Сергей - критично мыслящий человек, очень неравнодушный к ситуации в Украине и войне с Россией, он не разрывает связь с родиной.

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"Лучников не только работал в Украине, тренировал и помогал готовить изменения в уставы и наставления, но и оказывал гуманитарную помощь украинским воинам. Хочется верить, что интеллект наших людей в зарубежных армиях будет когда-то использован для анализа лучших практик и проведения глубоких реформ в украинской армии, которая, к сожалению, все еще организована по стандартам СССР, а не НАТО", - резюмировал Бутусов.

Зеленский на американской авиабазе подписал футболку сборной Украины майору Нацгвардии США Лучникову, эмигрировавшему из Лисичанска в 1995 году 01

Президент Украины подписывает майору Нацгвардии США футболку сборной Украины на броне бронетранспортера "Страйкер"

Зеленский на американской авиабазе подписал футболку сборной Украины майору Нацгвардии США Лучникову, эмигрировавшему из Лисичанска в 1995 году 02
Майор Лучников с супругой

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    О мене цікавить, скільки коштів розкатав зеленський у штатах.
  • Старый зольдат
    Знал бы майор, что за мерзкое и воровито-лживое сцикливое чмо ему автограф дало. Граждане США, подскажите, в Армии США ещё много таких неосведомлённых майоров за Зе и его шоблу с их делишками?
  • Valeriy Koniukhovskiy
    Думаю на вскидку минимум с 20-25 лямов гривен
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