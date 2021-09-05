Очень важно сохранить и даже усилить санкции против Российской Федерации, – лидер "УДАРа" Кличко встретился с лидером ХДС/ХСС Лашетом. ФОТОрепортаж

Должны быть предохранительные механизмы против использования Северного потока – 2 как инструмента геополитической борьбы и давления на Украину России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом лидер партии "УДАР", мэр Киева Виталий Кличко заявил Армину Лашету, лидеру партии ХДС/ХСС, на встрече с немецкой молодежью в Ганновере. Виталий Кличко принял участие во встрече в качестве почетного гостя.

Во время встречи с Армином Лашетом Виталий Кличко подчеркнул, что Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку Германией суверенитета и территориальной целостности Украинского государства, его борьбы против российской агрессии.

"Очень важно сохранить и даже усилить санкции против Российской Федерации. В частности, если Россия будет использовать Северный поток-2 как инструмент геополитической борьбы и средство давления на Украину. Мы убеждены, что это – опасный проект для Украины и Европы, их энергетической безопасности. Последние заявления России не оставляют сомнения в этом. Поэтому, однозначно, должны быть предохранительные механизмы", – отметил Виталий Кличко.

Во время выступления перед молодежью лидер "УДАРа" напомнил, что Украина уже семь лет борется за европейский выбор против российской агрессии.

"Сейчас я смотрю на вас и вспоминаю молодых людей у себя на родине, в Украине. Вы знаете, что более семи лет мы, украинцы, боремся против российской агрессии. Боремся за свой европейский выбор. Для нас это означает право жить в большой европейской семье. И сегодня мы пытаемся изменить нашу страну. Изменить в соответствии с европейскими стандартами и принципами. Мы стремимся построить демократическое, современное государство, в котором каждый человек чувствует себя свободно, и может реализовать свой потенциал. Таким мы видим свое будущее. Удастся ли нам осуществить свою мечту? Уверен, что да!", – заявил Виталий Кличко.

Он отметил, что успех Украины, как и Германии, во многом зависит от активных и настойчивых молодых людей, которым небезразлична судьба родной страны.

Кличко напомнил, что многие молодые украинцы сегодня с оружием в руках защищают свободу и суверенитет Украины. И также – мир и стабильность в Европе.

"Многие молодые среди тех, кто пытается делать в Украине новую политику, создает стартапы, преуспевает в креативных индустриях. Именно они строят действительно новую, эффективную, демократическую Украину. Украина открытую миру. Таких молодых людей много и в нашей политической партии "УДАР". Я мечтаю увидеть, как тысячи молодых немцев и молодых украинцев общаются между собой, работают над совместными проектам, вместе разрабатывают и воплощают в жизнь креативные идеи. Ищут и находят ответы на такие актуальные вызовы, как, например, изменения климата. Именно через взаимопонимание и сотрудничество европейской молодежи на базе общих демократических ценностей, – из-за неприятия агрессии и диктата – лежит путь к действительно единой, свободной и мирной Европы", – подчеркнул Кличко.

Мероприятие было организовано молодежной организацией "Junge Union". Участие в нем также принял Армин Лашет – лидер партии ХДС/ХСС. Партия "УДАР" уже более 10 лет является партнером ХДС/ХСС.















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