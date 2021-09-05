Белорусские силовики подарили Лукашенко картину, на которой он с сыном Николаем нарисованы с автоматами в руках. ФОТОрепортаж

В минской резиденции Лукашенко выставили картину, на которой он с сыном Николаем изображены с автоматами в руках. На картине также изображен силовик с закрытым лицом.

Фотографии опубликовали в провластном телеграм-канале "Пул Первого", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.

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На одной из опубликованных фотографий видно подпись: "Президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко от личного состава Службы безопасности".





Напомним, 23 августа 2020 года в Минске после оглашения результатов президентских выборов, победителем которых Центризбирком Беларуси назвал Лукашенко, проходили многотысячные протесты. В один момент протестующие пошли в сторону Дворца независимости.

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Подход к резиденции президента перекрыли силовики, а сам Лукашенко прилетел к Дворцу независимости на вертолете вместе с 15-летним сыном Николаем, вышел в бронежилете и с автоматом. Сын был также вооружен.