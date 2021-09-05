Начал работу оперативный штаб по охране правопорядка во время празднования Рош Ха-Шана в Умани, - Нацполиция. ФОТО
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В Умани Черкасской области заработал межведомственный оперативный штаб для своевременного реагирования на события во время празднования Рош Ха-Шана.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
В штаб вошли представители Нацполиции, ГСЧС, Нацгвардии и миграционной службы. Возглавляет его начальник ГУНП в Черкасской области Михаил Куратченко.
Как отметил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, в частности определены основные задачи по обеспечению правопорядка в месте паломничества и организации реагирования на все события, в том числе техногенного характера.
Отмечается, что правоохранители проверили организацию несения службы на локациях, где проходят мероприятия по празднованию Рош Ха-Шана, и работы ситуационного центра Национальной полиции.