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Украинец пытался ввезти в страну незадекларированную технику Apple на $650 тыс., - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

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4 сентября пограничники на границе с Польшей обнаружили крупную партию контрабандных товаров фирмы Apple. Было изъято более тысячи гаджетов, которые незаконно хотели ввезти в страну.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Западное региональное отделение Госпогранслужбы. 

"4 сентября в международный автомобильный пункт пропуска "Шегини" на въезд в Украину прибыл микроавтобус марки "Мерседес" под управлением 35-летнего гражданина Украины. Пограничники совместно с работниками таможни инициировали углубленную проверку автомобиля", - отмечается в сообщении.  

По результатам осмотра в багажном отделении автомобиля под б/у запчастями было обнаружено 775 телефонов IPhone различных моделей, новых и бывших в употреблении, 1300 наушников, 10 дисплеев, 134 планшета, 73 ноутбука и 40 ручек.

"Общее количество новой техники - 1738 единиц, б/у - 594. Вся техника изъята сотрудниками таможни. Стоимость товара устанавливается", - резюмируется в сообщении.

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Украинец пытался ввезти в страну незадекларированную технику Apple на $650 тыс., - Госпогранслужба 01
Украинец пытался ввезти в страну незадекларированную технику Apple на $650 тыс., - Госпогранслужба 02
Украинец пытался ввезти в страну незадекларированную технику Apple на $650 тыс., - Госпогранслужба 03

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Топ комментарии

  • Ла-ла-ла-ла
    Через таких негідників простий волинський митник не зможе цього місяця купити собі новий будинок з басейном і вертольотним майданчиком...

    Гражданин хотел незаконно ввезти в страну 1738 единиц техники Apple, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4591
  • Тупин Вова
    Так и раздадут рядовым народным депутатам в Раде.
  • Eutectic
    Краще зробили би нормальні митні збори, чи, взагалі б скасували їх, щоб таку "контрабанду" не ловити.
    Ну, я б іще зрозумів, якщо би в Україні потрібно було захистити національного виробника подібних гаджетів. А то ж не має такого. А тим часом попит народжує пропозицію, а раз так, то контрабанду це не зупинить
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