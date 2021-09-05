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Украинские спортсмены вернулись с Паралимпийских игр в Токио. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Часть украинской сборной 5 сентября вернулась с Паралимпийских игр в Токио, где завершила соревнования. Украинские спортсмены завоевали 98 медалей.

Об єтом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

В аэропорт "Борисполь" прибыли 126 человек: тренеры, медики, спортсмены и президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич.

Среди тех, кто вернулся - пловец Максим Крипак, который стал самым титулованным спортсменом Паралимпийских игр в Токио; настольный теннисист Иван Май получивший две "бронзы"; паралимпийская чемпионка по прыжкам в длину Оксана Зубковская.

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Украинские спортсмены вернулись с Паралимпийских игр в Токио 02
Украинские спортсмены вернулись с Паралимпийских игр в Токио 03
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Украинские спортсмены вернулись с Паралимпийских игр в Токио 05

Встречал спортсменов министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт. Он поблагодарил спортсменов, тренеров, врачей и Паралимпийский комитет за результаты на Играх.

Еще часть спортсменов и делегации должна вернуться в Украину ночью 6 сентября. Вероятно, речь идет и о команде по стрельбе, которая завершила соревнования лишь 5 сентября.

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Напомним, наши спортсмены на Паралимпийских играх завоевали 98 медалей: 27 бронзовых, 47 серебряных и 24 золотых.

В медальном зачете, где место зависит от количества золота, Украина стала 6-й. По общему количеству медалей наша сборная - пятая в мире.

Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    Украинские спортсмены вернулись с Паралимпийских игр в Токио - Цензор.НЕТ 9306

    ...
  • 5 копійок
    Щось не видно серед зустрічаючих найвеличнішого. Це ж така можливість пропіаритсь. Ех.
  • саша паламарчук
    ну ці ж з кацапами не обнімались же...
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