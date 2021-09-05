"Україна не шкуродерня", - в Киеве состоялся марш защитников животных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

5 сентября, в Киеве состоялся Всеукраинский марш защиты животных.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Организаторы акции отметили: "Нас достало, что парламент игнорирует большинство зоозащитных законопроектов. Нас достало, что издевательства над животными все еще продают как развлечения. Нас достало, что живодеров оправдывают суды. Нас достало, что жестокость к животным с каждым днем ​​только умножается".

Организаторы акции заявили: "Хватит игнорировать страдания животных! Хватит издевательств! Хватит эксплуатации! Хватит откладывать гуманность!"

Они заявили, что не имеют права молчать и искать оправдания для бездействия, поэтому и выходят на марш, чтобы защитить животных.

"Будущее Украины зависит от нас. И мы должны бороться за то, чтобы это будущее было гуманным. Нам хватит решимости и уверенности, чтобы остановить жестокость и издевательства над животными. Защита слабых - дело сильных!", - резюмируется в пресс-релизе акции.









































Фото, видео - Олег Богачук