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"Україна не шкуродерня", - в Киеве состоялся марш защитников животных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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5 сентября, в Киеве состоялся Всеукраинский марш защиты животных.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Организаторы акции отметили: "Нас достало, что парламент игнорирует большинство зоозащитных законопроектов. Нас достало, что издевательства над животными все еще продают как развлечения. Нас достало, что живодеров оправдывают суды. Нас достало, что жестокость к животным с каждым днем ​​только умножается".

Организаторы акции заявили: "Хватит игнорировать страдания животных! Хватит издевательств! Хватит эксплуатации! Хватит откладывать гуманность!"

Они заявили, что не имеют права молчать и искать оправдания для бездействия, поэтому и выходят на марш, чтобы защитить животных.

"Будущее Украины зависит от нас. И мы должны бороться за то, чтобы это будущее было гуманным. Нам хватит решимости и уверенности, чтобы остановить жестокость и издевательства над животными. Защита слабых - дело сильных!", - резюмируется в пресс-релизе акции.

Україна не шкуродерня, - в Киеве состоялся марш защитников животных 01
Україна не шкуродерня, - в Киеве состоялся марш защитников животных 02
Україна не шкуродерня, - в Киеве состоялся марш защитников животных 03
Україна не шкуродерня, - в Киеве состоялся марш защитников животных 04
Україна не шкуродерня, - в Киеве состоялся марш защитников животных 05
Україна не шкуродерня, - в Киеве состоялся марш защитников животных 06
Україна не шкуродерня, - в Киеве состоялся марш защитников животных 07
Україна не шкуродерня, - в Киеве состоялся марш защитников животных 08
Україна не шкуродерня, - в Киеве состоялся марш защитников животных 09
Україна не шкуродерня, - в Киеве состоялся марш защитников животных 10
Україна не шкуродерня, - в Киеве состоялся марш защитников животных 11
Україна не шкуродерня, - в Киеве состоялся марш защитников животных 12
Україна не шкуродерня, - в Киеве состоялся марш защитников животных 13
Україна не шкуродерня, - в Киеве состоялся марш защитников животных 14
Україна не шкуродерня, - в Киеве состоялся марш защитников животных 15
Україна не шкуродерня, - в Киеве состоялся марш защитников животных 16
Україна не шкуродерня, - в Киеве состоялся марш защитников животных 17

Україна не шкуродерня, - в Киеве состоялся марш защитников животных 18

Україна не шкуродерня, - в Киеве состоялся марш защитников животных 19

Фото, видео - Олег Богачук

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Топ комментарии

  • вставай
    Ви спочатку за своїми улюбленцями на вулиці прибирати навчітся, тримати на повідку і в наморднику. За такий марш, де на фото майже всі собаки не в намордниках, вас в європейській країні вже б оштрафували на чималу суму.
  • alex lagun
    а когда будет марш защитников детей, покусаных собаками?
    "Україна не шкуродерня", - у Києві відбувся марш захисників тварин - Цензор.НЕТ 8951
  • юра Лонг
    У свиньи состав крови ближе чем у обезяны к человеку. Но шашлыки все любят и обувь с натуральной шкиры. Зато хутро носить не буду. И не носи в Африке тоже не носят. А вот
    в тайге или тундре без этого ни как . Так шо не лезь дитя асфальта со своими проблемами в реальный мир.
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