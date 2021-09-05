Новости Фото

Зеленский поздравил паралимпийцев: Украина снова показала высокий результат! Спасибо каждому! Гордимся!

2 70714
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских паралимпийцев с успехом на Паралимпиаде в Токио.

Президент напомнил, что Украина завоевала 98 медалей, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер главы государства. 

"Завершились Паралимпиада-2020 в Токио. Благодаря нашим спортсменам Украина снова показала высокий результат и заняла 6-е место в общем зачете! Наши паралимпийцы завоевали 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых медалей. Спасибо каждому! Гордимся и поздравляем дома", - написал Зеленский. 

Зеленский поздравил паралимпийцев: Украина снова показала высокий результат! Спасибо каждому! Гордимся! 01

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • oleg1966
    Зеленский поздравил паралимпийцев: Украина снова показала высокий результат! Спасибо каждому! Гордимся! - Цензор.НЕТ 3073
  • Alexey Chernyavsky
    Жаль только президентом Украина гордиться не может. Тут наоборот.
  • marusia klimova
    А зельцман тут прічьом?! Це за твої два роки, вава, вони цього досягли?! Як і Армія, від якої ти , чотиризди уклоніст, бігав, як заяць обісраний! Досить красти чуже, чмо хрипате!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости