Зеленский поздравил паралимпийцев: Украина снова показала высокий результат! Спасибо каждому! Гордимся!

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских паралимпийцев с успехом на Паралимпиаде в Токио.

Президент напомнил, что Украина завоевала 98 медалей, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер главы государства.

"Завершились Паралимпиада-2020 в Токио. Благодаря нашим спортсменам Украина снова показала высокий результат и заняла 6-е место в общем зачете! Наши паралимпийцы завоевали 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых медалей. Спасибо каждому! Гордимся и поздравляем дома", - написал Зеленский.