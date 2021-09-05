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Десятки тысяч людей вышли на акцию против карантинных ограничений в Амстердаме. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В Амстердаме митингуют против ограничительных мероприятий, связанных с коронавирусной болезнью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Многотысячный митинг активисты организовали в центре города. Ожидается, что в течение дня в акции примут участие около 50 тысяч человек.

Организаторы уже объявили мероприятие наиболее масштабным. На протест люди вышли не только из-за введенных ограничительных мероприятий против коронавируса, но и из-за дефицита жилья, выплаты помощи.

Десятки тысяч людей вышли на акцию против карантинных ограничений в Амстердаме 01
Десятки тысяч людей вышли на акцию против карантинных ограничений в Амстердаме 02
Десятки тысяч людей вышли на акцию против карантинных ограничений в Амстердаме 03

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Топ комментарии

  • ПанСан
    Почти два года пандемии, а они вышли? Как они эти два года прожили, без прививки? На каком основании они живы?
  • Vedana
    Вчора у Франції 8й тиждень маніфестацій.
  • Artemem 311
    Свободные люди.
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