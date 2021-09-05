Террорист с мягкой игрушкой , - трагическая история 11-летней пассажирки Боинга МН17 Милии Мортель. ФОТО

Российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич опубликовал историю одной из самых трагических фотографий, сделанных после авиакатастрофы малайзийского Боинга на Донбассе в 2014 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Лукашевич отметил: "История Ярика ван де Мортеля (25 лет) навсегда будет связана с одной из самых знаковых фотографий, сделанных после крушения MH17. Помните сепаратиста, показывающего на камеры детскую мягкую игрушку? Это была самая любимая обезьянка Милии, погибшей сестры Ярика.

Эту фотографию невозможно забыть - сепаратист в камуфляжной кепке, поднимает вверх детскую игрушку в поле, где ещё дымятся обломки пассажирского самолёта".

Он продолжил: "В этой фотографии запечатлен весь ужас, который сопутствовал этой авиакатастрофе – хаос, анархия, война и 298 невинных жертв, многие из них - дети, в том числе и Милия. Черно-белая игрушка это была её обезьянка. 7 лет назад, когда на востоке Украины разбился самолёт Малазийских авиалиний Милии было 11 лет, она летела вместе с отцом Ярика Йеруном (42 года) и мачехой Ярика Виннеке (45 лет).

Ярик помнит переполох по поводу этой фотографии, как будто это было вчера.

,,Моя бабушка сразу узнала эту игрушку по фотографии в одной из газет. Милия очень хотела взять с собой именно её. Обезьянка не влезала в чемодан, поэтому она взяла её в ручную кладь". Ярик всё ещё помнит шок, который он испытал тогда от этой жуткой фотографии, но многое, что было тогда стёрлось из памяти.

"Такое ощущение, что я как будто не совсем понимал что происходит. Так много нужно было сделать, решить, каждый день были какие-то новости. Мне было 18, и я считал себя взрослым. Сейчас я понимаю, что я был ещё совсем мальчиком"".

Лукашевич отметил: "Национальный день памяти. Семь лет спустя день гибели рейса MH17 продолжает отмечаться на государственном уровне как день траура и скорби по погибшим - это трогает жителя города Леувардена Ярика ван де Мортеля. Сейчас ему 25 лет, он живет вместе со своей девушкой, стал отцом, сейчас его сыну 5 лет.

"До эпидемии я всегда приезжал к мемориалу памяти пассажиров MH17 под Амстердамом. Не для того, чтобы встретить там других родственников погибших - это не совсем для меня. Я предпочитаю справляться со всем самостоятельно. Просто я считаю что таким образом я отдаю дань памяти моей семье и всем другим жертвам".

В годовщину трагедии 17 июля он также посетил семейную могилу в Званенбурге - городе в провинции Северная Голландия, где после развода с его матерью стал жить его отец. "Мы положили красную розу на могилу для папы, белую для Виннеке и розовую для Милии"".





Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.