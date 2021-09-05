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Лидер правящей партии Германии Лашет поблагодарил Кличко за участие в форуме ХДС. ФОТОрепортаж

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Новый лидер Христианско-демократического союза, кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет поблагодарил мэра Киева Виталия Кличко за обмен мнениями.

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Лидер правящей партии Германии Лашет поблагодарил Кличко за участие в форуме ХДС 01

Лашет также сформулировал дальнейшие шаги партии, среди которых - осовременивание Германии, с одной стороны, и продолжение достижений эпохи Меркель, с другой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если РФ будет использовать "Северный поток-2" как геополитическое оружие, мы усилим санкции, - кандидат в канцлеры Германии Лашет

Лидер правящей партии Германии Лашет поблагодарил Кличко за участие в форуме ХДС 02
Лидер правящей партии Германии Лашет поблагодарил Кличко за участие в форуме ХДС 03
Лидер правящей партии Германии Лашет поблагодарил Кличко за участие в форуме ХДС 04
Лидер правящей партии Германии Лашет поблагодарил Кличко за участие в форуме ХДС 05

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Лидер правящей партии Германии Лашет поблагодарил Кличко за участие в форуме ХДС 06

Напомним, выборы в парламент пройдут в Германии 26 сентября. В последние недели рейтинг правящей партии ХДС снизился, реальными конкурентами выступают социал-демократы.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко выступил на мероприятии Молодежного союза при партии "Христианско-демократический союз Германии" (JU CDU).

Топ комментарии

  • Muni
    Цікаво Віталя за ПП2 їм теж подякував?
  • marusia klimova
    После идиота зели, Виталя мне совсем не кажется отбитоголовым...)))
  • Ex perd
    Виталя английский и немецкий знает и может выступать с трибуны без бумажки, в отличие от гринпоца.
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