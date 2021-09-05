Лидер правящей партии Германии Лашет поблагодарил Кличко за участие в форуме ХДС. ФОТОрепортаж
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Новый лидер Христианско-демократического союза, кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет поблагодарил мэра Киева Виталия Кличко за обмен мнениями.
Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Лашет также сформулировал дальнейшие шаги партии, среди которых - осовременивание Германии, с одной стороны, и продолжение достижений эпохи Меркель, с другой.
Напомним, выборы в парламент пройдут в Германии 26 сентября. В последние недели рейтинг правящей партии ХДС снизился, реальными конкурентами выступают социал-демократы.
Накануне мэр Киева Виталий Кличко выступил на мероприятии Молодежного союза при партии "Христианско-демократический союз Германии" (JU CDU).