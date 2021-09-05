Пять человек пострадали при взрыве на сахарном заводе на Киевщине, - полиция. ФОТОрепортаж

Паровой взрыв на сахарном заводе в поселке Гребенки на Киевщине произошел 5 сентября около 16:00.

Об этом в Белоцерковское районное управление полиции сообщил фельдшер скорой помощи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НПУ.

По предварительной информации, причиной аварии стала неисправность одного из котлов.

Известно, что среди пострадавших пять человек, двое из которых были госпитализированы в столичную больницу. Других пострадавших доставили в Белоцерковскую городскую больницу № 2.

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