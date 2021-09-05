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Пять человек пострадали при взрыве на сахарном заводе на Киевщине, - полиция. ФОТОрепортаж

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Паровой взрыв на сахарном заводе в поселке Гребенки на Киевщине произошел 5 сентября около 16:00.

Об этом в Белоцерковское районное управление полиции сообщил фельдшер скорой помощи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НПУ.

По предварительной информации, причиной аварии стала неисправность одного из котлов.

Известно, что среди пострадавших пять человек, двое из которых были госпитализированы в столичную больницу. Других пострадавших доставили в Белоцерковскую городскую больницу № 2.

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Пять человек пострадали при взрыве на сахарном заводе на Киевщине, - полиция 01
Пять человек пострадали при взрыве на сахарном заводе на Киевщине, - полиция 02
Пять человек пострадали при взрыве на сахарном заводе на Киевщине, - полиция 03
Пять человек пострадали при взрыве на сахарном заводе на Киевщине, - полиция 04

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Топ комментарии

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Одуження батькові !!!
  • Яр Холодний
    А ти хотів побачить чорну закопчену напівсферу на цепах і внизу - купу дров? П'ятеро людей постраждало під час вибуху на цукровому заводі на Київщині, - поліція - Цензор.НЕТ 6774
  • Oleksandr Litvinenko
    Нет он хотел тот что с топкой...а здесь пар уже приходит от того котла по паропроводу для нагрева содержимого данного аппарата
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