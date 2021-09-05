Пожилая женщина погибла, девушка пострадала в результате ДТП на Харьковщине, - полиция. ФОТО
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В Харьковской области в результате столкновения автомобилей погибла 73-летняя женщина и пострадала 14-летняя девочка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облуправления полиции.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Кутузовка 5 сентября в 12:46.
Полицейские установили, что водитель автомобиля BYD, двигаясь в направлении Харькова, не справился с управлением и столкнулся с Hyundai, который двигался во встречном направлении.
"На месте происшествия погибла 73-летняя женщина - пассажир автомобиля Hyundai. Еще одного пассажира указанной машины - 14-летнюю девочку, доставили в больницу", - говорится в сообщении.
Информацию о ДТП зарегистрировали в Едином учете. Решается вопрос об открытии уголовного производства.