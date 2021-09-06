Смерть гражданина Украины Никифоренко после задержания полицией в польском Вроцлаве: в городе прошла акция протеста. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Участники требовали отставки главы местной полиции.
У демонстрантов были с собой баннеры с надписями "У вас кровь на руках", "Я не хочу бояться полицейского".
Сама акция прошла мирно и без инцидентов.
"Пытки и смерть Дмитрия Никифоренко в вытрезвителе - это предел, который никогда не стоило пересекать. Мы требуем честного расследования, наказания виновных и заверений, что это больше никогда не повторится во Вроцлаве, который является нашим домом", - написали организаторы акции протеста в Facebook.
В следующее воскресенье украинцы, проживающие во Вроцлаве, планируют провести очередной протест против полицейского насилия.
Напомним, Gazeta Wyborcza сообщила о смерти гражданина Украины, 25-летнего Дмитрия Никифоренко в вытрезвителе во Вроцлаве. По данным издания, к нему применили газ, били кулаками и дубинками, а позже он был задушен полицейскими и сотрудником центра.