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Смерть гражданина Украины Никифоренко после задержания полицией в польском Вроцлаве: в городе прошла акция протеста. ФОТОрепортаж

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В городе Вроцлав на западе Польши прошла акция протеста в связи с гибелью 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко, которого, возможно, замучили польские полицейские.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Участники требовали отставки главы местной полиции.

У демонстрантов были с собой баннеры с надписями "У вас кровь на руках", "Я не хочу бояться полицейского".

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Смерть гражданина Украины Никифоренко после задержания полицией в польском Вроцлаве: в городе прошла акция протеста 01
Смерть гражданина Украины Никифоренко после задержания полицией в польском Вроцлаве: в городе прошла акция протеста 02
Смерть гражданина Украины Никифоренко после задержания полицией в польском Вроцлаве: в городе прошла акция протеста 03
Смерть гражданина Украины Никифоренко после задержания полицией в польском Вроцлаве: в городе прошла акция протеста 04

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Смерть гражданина Украины Никифоренко после задержания полицией в польском Вроцлаве: в городе прошла акция протеста 05
Смерть гражданина Украины Никифоренко после задержания полицией в польском Вроцлаве: в городе прошла акция протеста 06
Смерть гражданина Украины Никифоренко после задержания полицией в польском Вроцлаве: в городе прошла акция протеста 07
Смерть гражданина Украины Никифоренко после задержания полицией в польском Вроцлаве: в городе прошла акция протеста 08

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Сама акция прошла мирно и без инцидентов.

"Пытки и смерть Дмитрия Никифоренко в вытрезвителе - это предел, который никогда не стоило пересекать. Мы требуем честного расследования, наказания виновных и заверений, что это больше никогда не повторится во Вроцлаве, который является нашим домом", - написали организаторы акции протеста в Facebook.

В следующее воскресенье украинцы, проживающие во Вроцлаве, планируют провести очередной протест против полицейского насилия.

Напомним, Gazeta Wyborcza сообщила о смерти гражданина Украины, 25-летнего Дмитрия Никифоренко в вытрезвителе во Вроцлаве. По данным издания, к нему применили газ, били кулаками и дубинками, а позже он был задушен полицейскими и сотрудником центра.

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Топ комментарии

  • Vedana
    Молодці, люди.
    Напевне, не все так, як польська поліція і влада рапортує.
    Хоча я не знаю, що може виправдати подібне звірство.

    Родина замордованого хлопця мала б подати в суд і отримати велику суму як відшкодування.
    Але горе їхнє, звичайно, від того не зменшиться.
  • Roman Tripalyk
    а де сказано що цей мітинг проводили Українці? говориться що наступного тижня укрїнці проведуть мітинг...+ на мітинг можуть прити і ліві люди ))
  • Myroslav Hrabovsky
    Один з комуністичним червоним прапором, друге- із гмомосексуальгою райдугою… де українці?
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