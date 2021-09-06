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Маск встретился с внуком и правнуком украинского инженера Королева, которого считает "одним из лучших". ФОТОрепортаж

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Внук и правнук украинского инженера и авиаконструктора Сергея Королева Андрей и Павел встретились с основателем SpaceX Илоном Маском.

Об этом Андрей Королев сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Невероятно благодарны Илону Маску за приглашение, гостеприимство и незабываемую почти часовую личную встречу. Слова нашей c сыном благодарности команде Илона за впечатляющую экскурсию по SpaceX и возможность увидеть своими глазами сборку двигателей, ракет и CrewDragon. Продолжайте двигать мир вперёд, мистер Маск", - написал он.

Маск встретился с внуком и правнуком украинского инженера Королева, которого считает одним из лучших 01

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Маск встретился с внуком и правнуком украинского инженера Королева, которого считает одним из лучших 02
Маск встретился с внуком и правнуком украинского инженера Королева, которого считает одним из лучших 03
Маск встретился с внуком и правнуком украинского инженера Королева, которого считает одним из лучших 04

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Выдающийся украинский советский ученый в области ракетостроения и космонавтики, конструктор Сергей Павлович Королёв родился 30 декабря 1906 г. (12 января 1907 г.) в Житомире. Он считается основоположником практической космонавтики. Под его руководством была запущена первая межконтинентальная баллистическая ракета, первый искусственный спутник Земли, осуществлен первый полет человека в космос и выход человека в космос.

Напомним, в 2020 году Маск написал в Twitter, что пообщался с семьей Королева, и добавил, что "он был одним из лучших". В начале 2021-го президент Украины Владимир Зеленский пригласил американского бизнесмена, основателя космической компании SpaceX Илона Маска посетить музей космонавтики имени Сергея Королева, расположенный в Житомире.

Топ комментарии

  • макаренко юра
    Піди вмийся.
    Ось анкета Корольова при вступі в КПІ:
    (А так да,всі народи на Московщині рузькими стають)
    Маск встретился с внуком и правнуком украинского инженера Королева, которого считает "одним из лучших" - Цензор.НЕТ 1327
  • макаренко юра
    Ще одну в 1925 заповнював.
    Маск встретился с внуком и правнуком украинского инженера Королева, которого считает "одним из лучших" - Цензор.НЕТ 3476
  • хужє не будєт
    Facebook вибачився перед темношкірими за те, що алгоритм сприйняв їх за приматів. А за те, що сприймає русню-окупантів за людей, не вибачився.
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