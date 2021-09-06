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Полицейские поймали на Виннитчине банду, которая изготавливала и сбывала амфетамин на 100 тыс. грн в месяц. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Полиция Винницкой области разоблачила организованную преступную группировку в изготовлении и сбыте наркотических средств. В состав ОПГ входили жители города Ладыжина, которые были неоднократно судимы за тяжкие насильственные, имущественные и наркопреступления. С привлечением бойцов КОРДа и роты особого назначения полицейские провели 8 санкционированных обысков и пресекли деятельность двух нарколабораторий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Винницкой области.

По словам начальника управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Андрея Дамзина, несколько месяцев сотрудники управления уголовного розыска совместно со следователями областного главка полиции под процессуальным руководством областной прокуратуры проводили оперативные закупки и документировали преступную деятельность участников группировки, которые изготавливали и сбывали амфетамин на территории Винницкой области. Таким образом злоумышленники зарабатывали около 100 000 гривен в месяц.

Организовал такую ​​преступную деятельность - 36-летний ранее судимый за убийство и наркопреступления житель Ладыжина.

Нарколаборатории были оборудованы в гараже и хозяйственном помещении по месту жительства организатора преступной группировки. 

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Во время проведения обысков у организатора и других фигурантов, причастных к изготовлению и сбыту наркотических средств, работники полиции изъяли амфетамин в особо крупных размерах, оборудование, прекурсоры и химические реагенты для его изготовления, электронные весы, черновые записи, сим-карты, мобильные телефоны, банковские карточки и деньги, полученные от продажи наркотиков.

Изъятое направлено на экспертизу.

Полицейские поймали на Виннитчине банду, которая изготавливала и сбывала амфетамин на 100 тыс. грн в месяц 01

Следствием расследуется уголовное производство, начатое по ч.2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам группировки грозит наказание - до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Полицейские поймали на Виннитчине банду, которая изготавливала и сбывала амфетамин на 100 тыс. грн в месяц 02
Полицейские поймали на Виннитчине банду, которая изготавливала и сбывала амфетамин на 100 тыс. грн в месяц 03
Полицейские поймали на Виннитчине банду, которая изготавливала и сбывала амфетамин на 100 тыс. грн в месяц 04
Полицейские поймали на Виннитчине банду, которая изготавливала и сбывала амфетамин на 100 тыс. грн в месяц 05
Полицейские поймали на Виннитчине банду, которая изготавливала и сбывала амфетамин на 100 тыс. грн в месяц 06
Полицейские поймали на Виннитчине банду, которая изготавливала и сбывала амфетамин на 100 тыс. грн в месяц 07
Полицейские поймали на Виннитчине банду, которая изготавливала и сбывала амфетамин на 100 тыс. грн в месяц 08
Полицейские поймали на Виннитчине банду, которая изготавливала и сбывала амфетамин на 100 тыс. грн в месяц 09
Полицейские поймали на Виннитчине банду, которая изготавливала и сбывала амфетамин на 100 тыс. грн в месяц 10
Полицейские поймали на Виннитчине банду, которая изготавливала и сбывала амфетамин на 100 тыс. грн в месяц 11
Полицейские поймали на Виннитчине банду, которая изготавливала и сбывала амфетамин на 100 тыс. грн в месяц 12
Полицейские поймали на Виннитчине банду, которая изготавливала и сбывала амфетамин на 100 тыс. грн в месяц 13
Фото: сайт Нацполиции

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Топ комментарии

  • хужє не будєт
    Ридаю Полицейские разоблачили на Виннитчине банду, которая изготавливала и сбывала амфетамин в особо крупных размерах - Цензор.НЕТ 7379

    Полицейские разоблачили на Виннитчине банду, которая изготавливала и сбывала амфетамин в особо крупных размерах - Цензор.НЕТ 4990
  • Виктор Паплинский
    Организовал такую ​​преступную деятельность - 36-летний ранее судимый за убийство и наркопреступления житель.."

    Т.е. его никто не контролировал на свободе? Проверить бы местную полицию...
  • Паравоз
    Налоги не платит, но расходники, оружие и другие затраты обязательно есть.
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