Девушка стреляла из арбалета на территории школы в Полтаве: ранения получили два учителя. ФОТО

На территории одной из школ Полтавы девушка ранила двух учителей из арбалета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Полтавской области.

Около 10:00 в полицию поступила информация от граждан, что на территории одной из школ города неизвестная девушка ранила двух учителей.

По предварительной версии, на территорию школы №11 города Полтавы зашла неизвестная, которая из арбалета ранила двух учителей. Полицейские установили личность девушки - это местная жительница 2002 года рождения.

Сейчас она дает показания следователям.

Обстоятельства и мотивы противоправной деятельности девушки выясняются.

Читайте: Дорожный конфликт в Одесской области закончился стрельбой - один человек ранен



