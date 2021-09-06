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Девушка стреляла из арбалета на территории школы в Полтаве: ранения получили два учителя. ФОТО

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На территории одной из школ Полтавы девушка ранила двух учителей из арбалета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Полтавской области.

Около 10:00 в полицию поступила информация от граждан, что на территории одной из школ города неизвестная девушка ранила двух учителей.

По предварительной версии, на территорию школы №11 города Полтавы зашла неизвестная, которая из арбалета ранила двух учителей. Полицейские установили личность девушки - это местная жительница 2002 года рождения.

Сейчас она дает показания следователям.

Обстоятельства и мотивы противоправной деятельности девушки выясняются.

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Девушка стреляла из арбалета на территории школы в Полтаве: ранения получили два учителя 01
Девушка стреляла из арбалета на территории школы в Полтаве: ранения получили два учителя 02

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Топ комментарии

  • vitaliymkua
    Дівчина стріляла з арбалета на території школи в Полтаві: поранено двох учителів - Цензор.НЕТ 3542
  • Александр Ильенко e5cdacd6
    Образование - страшная сила!
  • Підлога Маккартні
    Получается два подранка ?
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