Девушка стреляла из арбалета на территории школы в Полтаве: ранения получили два учителя. ФОТО
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На территории одной из школ Полтавы девушка ранила двух учителей из арбалета.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Полтавской области.
Около 10:00 в полицию поступила информация от граждан, что на территории одной из школ города неизвестная девушка ранила двух учителей.
По предварительной версии, на территорию школы №11 города Полтавы зашла неизвестная, которая из арбалета ранила двух учителей. Полицейские установили личность девушки - это местная жительница 2002 года рождения.
Сейчас она дает показания следователям.
Обстоятельства и мотивы противоправной деятельности девушки выясняются.