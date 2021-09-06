СБУ задержала злостного "минера", который сообщал о взрывах на Чернобыльской АЭС. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины задержала жителя Киевской области, который неоднократно анонимно "минировал" Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что в конце июля этого года злоумышленник отправил на электронный адрес госпредприятия сообщение о минировании и взрыве атомной электростанции.

Правоохранители выяснили, что именно этот человек ранее неоднократно сообщал о минировании ЧАЭС и других объектов критической инфраструктуры, находящихся в Чернобыльской зоне отчуждения и зоне обязательного отселения. Указанные предприятия специализируются на обращении с радиоактивными отходами.

Правоохранители задержали злоумышленника по месту его жительства в г. Славутич Вышгородского района Киевской области.

В результате проведенного обыска в квартире фигуранта оперативники изъяли 23 жестких компьютерных диска, планшет, ноутбук, флешнакопитель, 2 мобильных телефона, которые злоумышленник вероятно использовал в противоправных действиях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция проверяла сообщение о минировании Чернобыльской АЭС. ФОТО

Сейчас решается вопрос о назначении экспертиз и сообщении фигуранту о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина угрожал устроить взрыв в многоэтажке Киева, гранаты не оказалось, - СМИ

Разоблачение противоправной деятельности проводили сотрудники ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области совместно со следователями Вышгородского районного управления полиции ГУ ЧП в Киевской области под процессуальным руководством Иванковской межрайонной прокуратуры Киевской области.



Фото: сайт СБУ