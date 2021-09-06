Рабочие достраивают вторую очередь музея "Мемориал жертв Голодомора". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В здании Музея завершают строительство коммуникационного коллектора, по которому будут идти трубы водоснабжения, электрические и другие кабели

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал блогер Павел Авдокушин.

В рамках президентской программы "Большая стройка" строители монтируют стропы на крыше, устанавливают внутренние перегородки, готовят к монтажу лифты.

Кроме того, идет строительство моста через Днепровский спуск, где также будет площадка для экскурсионных автобусов и общественного транспорта.

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"Приступили к мощению парковочной площадки, собирают лестнично-лифтовые "башни" моста. Идут облицовочные работы на наклонном лифте", - отметил блогер.

Также в здании Музея завершают строительство коммуникационного коллектора, по которому будут идти трубы водоснабжения, электрические и другие кабели. Ствол коллектора уже готов, пол бетонируют. Также работы ведутся и на прилегающей территории. По словам Авдокушина, сейчас завершают восстановление склонов, прогулочных дорог и смотровых площадок.

Строительство Мемориального комплекса памяти жертв Голодомора началось в 2008 году. К 2009 году успели завершить лишь первую часть. Вторая часть - Музей Голодомора-геноцида была отложена до 2016 года.

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"Объект, как и множество других по стране, превратился в долгострой, строился медленно, а его стоимость увеличивалась каждый год", - комментирует в Facebook Юрий Голик. По его словам, после включения Музея в программу президента "Большая стройка" поставлена задача завершить строительство до конца года.

Напомним, в 2021 году в Украине также стартовала программа "Большая реставрация". По словам президента Владимира Зеленского, инициировавшего программу, за ближайшие годы восстановят основные "туристические магниты". Для масштабной реставрации памятников культуры будут привлекать инвесторов на правах концессии, государственно-частного партнерства и т.д.

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