Харьковские полицейские пресекли деятельность мошеннического колл-центра с месячным оборотом в три миллиона гривен. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.
Разоблачили мошенническую схему по завладению средствами граждан и прекратили деятельность колл-центра оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области совместно с детективами следственного управления областной полиции.
По данным следствия, организовал деятельность центра 32-летний житель Запорожья. Его работники - 15 человек - в возрасте от 28-ми до 49-ти лет, представляясь сотрудниками исполнительной службы, государственного казначейства или банковских учреждений, получали персональные данные физических лиц о банковских картах и счетах - реквизиты и CVV-код. Для этого они использовали психологические методы воздействия и действовали по подготовленной инструкции.
Также пользовались программой замены телефонного номера, чтобы замаскировать свою деятельность. Клиентские базы данных злоумышленники скупали в DarkNet.
Полученные мошенническим путем средства переводили на электронные кошельки, карточки подконтрольных лиц, а также переводили в криптовалюту, которую в дальнейшем конвертировали в наличность на территории Украины.
По результатам проведения санкционированных обысков оперативники и следователи по силовой поддержке полка полиции особого назначения в Харьковской области изъяли "черновые" записи, 55 мобильных телефонов, более 100 сим-карт операторов мобильной связи и банковские карточки.
Решается вопрос о задержании организатора и его сообщников и сообщения им о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Харьковская областная прокуратура.
За мошенничество действующим законодательством предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 12-ти лет с конфискацией имущества.