Делегация Конгресса США почтила в Киеве память павших защитников Украины. ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в посольстве США в Киеве.
Уточняется, что в делегацию входят сенаторы США Линдси Грэм (республиканец, штат Южная Каролина), Джон Баррассо (республиканец, штат Вайоминг), Бен Сассэ (республиканец, штат Небраска), Томми Тубервиль (республиканец, штат Алабама) и конгрессмен Уильям Тиммонс (республиканец, штат Южная Каролина).
Как пишет "Укринформ", иностранную делегацию ознакомили с Мемориальным комплексом, построенным с целью чествования памяти украинских защитников, погибших в боевых условиях, выполняя воинский долг, во время проведения миротворческих операций в горячих точках мира и во время проведения Антитеррористической операции и операции Объединенных сил на востоке Украины.
"Высоким американским гостям рассказали, что это единственное место в нашей стране, где собраны и навсегда вписаны в историю имена погибших военнослужащих, и здесь сохраняется память о каждом воине, который отдал жизнь, защищая нашу государственность и независимость", - говорится в сообщении.
На Церемониальной площадке делегация Конгресса и заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко почтили память защитников, которые ценой собственной жизни боролись за свободу и независимость Украины от российского оккупанта, и возложили цветы к стеле с Колоколом памяти.
Как сообщалось, 31 августа министры обороны Украины и США Андрей Таран и Ллойд Остин в Вашингтоне подписали Рамочное соглашение по стратегическим основам оборонного партнерства между Министерствами обороны Украины и США.