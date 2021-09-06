Монастырский анонсировал закупку электромобилей для МВД: Это экономия для государства. ФОТО

МВД инициирует закупку электромобилей для патрульной полиции.

Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский сегодня на презентации приоритетных направлений и проектов МВД, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы сегодня решили закупить первую партию электромобилей для патрульной полиции. Предварительные данные говорят о том, что это позволяет уменьшить расходы на топливо, экономия по многим статьям расходов. Мы видим, что переход полиции на электрокары - может обеспечить большую экономию для государства и для госбюджета в целом", - отметил он.

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