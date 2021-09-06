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Монастырский анонсировал закупку электромобилей для МВД: Это экономия для государства. ФОТО

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МВД инициирует закупку электромобилей для патрульной полиции.

Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский сегодня на презентации приоритетных направлений и проектов МВД, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы сегодня решили закупить первую партию электромобилей для патрульной полиции. Предварительные данные говорят о том, что это позволяет уменьшить расходы на топливо, экономия по многим статьям расходов. Мы видим, что переход полиции на электрокары - может обеспечить большую экономию для государства и для госбюджета в целом", - отметил он.

Монастырский анонсировал закупку электромобилей для МВД: Это экономия для государства 01

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Топ комментарии

  • Рома Маестро
    та че там мелочиться, пересаживайтесь сразу на теслы!!!
    Рядовому составу - Model 3, офицерскому - Tesla Model X., спецназу - Cybertruck,
    начальству - Tesla Roadster !!!!
  • макаренко юра
    А таврії в нічних п'янках не дешевше бити ?
  • Sergiy Galchenko
    ЧУШЬ !!!!
    Если сравнить цены одной машины (марка) бензиновую и электовариант, то разница в цене такова, что минимум пять лет бензин будет бесплатный для бензинового автомобиля. по сравнению с электромобилем. Ну и электричество что на шару?
    А что будет через пять лет? Надо будет менять акбатарею, а она стоит очень и очень дорого....да и доживет ли электромобиль у наших полицейских до пяти лет? Опять же вопрос обсуживания (ТО) .
    В очередной раз решили срубить деньжат.
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