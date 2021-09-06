За 5 лет объемы контрабанды сигарет из Украины в ЕС уменьшились с 13 до 4%, - исследование. ИНФОГРАФИКА

KPMG обнародовала исследование обращения контрабандных и контрафактных сигарет на территории ЕС, Швейцарии и Норвегии в 2020 году.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук экс-нардеп Татьяна Острикова, информирует Цензор.НЕТ

"Украина, предсказуемо, находится среди основных поставщиков данного товара, но оказывается, что за 5 лет ситуация существенно улучшилась, и объемы контрабанды ежегодно уменьшаются", - подчеркивает она.

Так, она приводит данные, согласно которым, в 2016 году из Украины было переправлено 5,5 млрд контрабандных сигарет, что составило 13% от всех;

- в 2017 году поступило 3,9 млрд штук, или 10%;

- в 2018 - 2,8 млрд штук, или 8%;

- в 2019 - 1,9 млрд штук, или 6%;

- в 2020 - 1,3 млрд штук, или 4%.

"Теперь Украина потеряла лидерство в этом рейтинге, и уступила Беларуси, с которой в 2020 году переправили 3,2 млрд штук, или 9%. Мы все еще остаемся одной из основных стран-источников контрабандных сигарет в ЕС, но ситуация улучшается. Приятно, что еще есть профессиональные таможенники, которые несмотря на низкую зарплату, тотальную коррупцию, постоянные реформирования, остаются в структуре и ведут активную борьбу с незаконным оборотом товаров и контрабандой", - резюмировала Острикова.

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