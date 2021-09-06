"Суд" оккупантов арестовал замглавы Меджлиса Джеляла на два месяца. ФОТОрепортаж

Киевский районный "суд" Симферополя, находящийся под контролем оккупантов, арестовал заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла на два месяца - до 4 ноября.

О такой мере пресечения ходатайствовала сторона обвинения, мотивировав это "тяжестью вменяемого преступления", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крымскую солидарность".

Сторона обвинения в лице следователя Виталия Власова сочла необходимым отправить Джеляла под стражу, так как он подозревается в совершении тяжкого преступления и может скрыться от правосудия.

Сторона защиты отвергла эти доводы и просила отказать обвинению в ходатайстве. У Джеляла есть малолетние дети и больные родители, которые находятся у него на иждивении. По его словам, домашний арест помог бы ему соблюсти баланс между интересами правоохранителей и интересами семьи.

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"Я мог подвергнуться этому уголовному преследованию еще с 2014 года, но каждый раз, несмотря на подобные угрозы и просьбы покинуть территорию Крыма со стороны моих друзей, я возвращался домой на свою родину. Недавно посетил учредительный саммит "Крымской платформы", которая крайне негативно оценивается российскими властями. Были публичные заявления руководства Крыма о преследовании участников крымской платформы, но несмотря на подобные заявления и угрозы я вернулся домой. У меня не возникает ни одной мысли о том, чтобы несмотря на существующее положение дел, а именно мое уголовное дело, с которым я абсолютно не согласен, у меня нет ни малейшего желания покидать Крым и свой собственный дом. Меру пресечения в виде содержания под стражей считаю абсолютно ненужной. Вполне удовлетворительной мерой считаю домашний арест. Она вполне подходит для того, чтобы я мог по первому требованию явиться для проведения следственных действий и также мог исполнить обязанности главы семьи и сына, обеспечить комфортное проживание моей супруги и пожилых родителей. Домашний арест позволит мне все это сделать", - объяснил Джелял свою позицию.

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Прокурор поддержал ходатайство следователя и сказал, что избрать иную меру пресечения не представляется возможным. Джелял ответил, что эти обстоятельства не доказаны, а мотивом обвинения является изоляция его от общества.

Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.

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