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Церковь Иоанна Богослова сгорела на Киевщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В Киевской области сгорела церковь Иоанна Богослова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"7 сентября в 6:05 в оперативно-диспетчерскую службу 8-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Ставище поступило сообщение о возгорании церкви Иоанна Богослова в с. Бриловка, Ставищенской территориальной общины", - говорится в сообщении..

На месте спасатели установили, что горит церковь.

Пожар локализован в 6:35 и полностью ликвидирован в 08:10.

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Церковь Иоанна Богослова сгорела на Киевщине 01

На месте вызова работали 16 человек личного состава и 4 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.

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Церковь Иоанна Богослова сгорела на Киевщине 04
Фото: ГСЧС

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Топ комментарии

  • Igor Semiador
    Прямо лозунг з агітки більшовиків початку минулого століття.
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    это же Роксолана с гарема султана Турции написала
    скучно ей там ожидать очереди - вот и пишет всякую херьню
  • юрий П cf937564
    если верить церковникам,то все деяния касающиеся церкви,богоугодные...
    а раз она сгорела,значиЦа так было угодно богу....
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