Церковь Иоанна Богослова сгорела на Киевщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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В Киевской области сгорела церковь Иоанна Богослова.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"7 сентября в 6:05 в оперативно-диспетчерскую службу 8-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Ставище поступило сообщение о возгорании церкви Иоанна Богослова в с. Бриловка, Ставищенской территориальной общины", - говорится в сообщении..
На месте спасатели установили, что горит церковь.
Пожар локализован в 6:35 и полностью ликвидирован в 08:10.
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На месте вызова работали 16 человек личного состава и 4 единицы техники.
Причина пожара устанавливается.