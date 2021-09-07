Церковь Иоанна Богослова сгорела на Киевщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киевской области сгорела церковь Иоанна Богослова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"7 сентября в 6:05 в оперативно-диспетчерскую службу 8-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Ставище поступило сообщение о возгорании церкви Иоанна Богослова в с. Бриловка, Ставищенской территориальной общины", - говорится в сообщении..

На месте спасатели установили, что горит церковь.

Пожар локализован в 6:35 и полностью ликвидирован в 08:10.

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На месте вызова работали 16 человек личного состава и 4 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.







Фото: ГСЧС