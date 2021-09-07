Поступило 13 сообщений, связанных с приехавшими в Умань паломниками, открыто уголовное производство, - Нацполиция. ФОТО

В Умани, где хасиды празднуют еврейский Новый год (Рош ха-Шана), правоохранители продолжают следить за публичной безопасностью в усиленном режиме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Национальной полиции Украины.

"За сутки в органы полиции поступило 13 заявлений и сообщений о событиях, связанных с пребыванием на территории Украины паломников-хасидов. По результатам полицейские открыли одно уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины и составлены два административных протокола о нарушении иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины", - следует из сообщения.

Отмечается, что ночь во время празднования Рош ха-Шана прошла спокойно. Правоохранители продолжают контролировать ситуацию.

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Напомним, на празднование в Умань прибыли более 29 тыс. паломников-хасидов. Улицы города во время праздника в круглосуточном режиме патрулируют около тысячи правоохранителей.





