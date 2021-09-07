Ремонт моста через Северский Донец завершен на Харьковщине, - ОГА. ФОТОрепортаж

Ремонт моста через реку Северский Донец на Харьковщине завершен. Объект ввели в эксплуатацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковская ОГА.

Работы по обновлению моста в рамках президентской программы "Большая стройка" стартовали в феврале и закончились в августе.

"На протяжении пяти месяцев был проведен ремонт правого и левого проезда, а именно: замена мостового полотна с устройством монолитной накладной плиты, гидроизоляции, асфальтобетонного покрытия в двух слоях, выполнен ремонт опор и прогонных сооружений. Кроме этого, на мосту установлено новое перильное и барьерное ограждение, устроено водоотведение и покрытие на тротуарах из износостойкого современного материала", - говорится в сообщении.

Мост протяженностью 108,93 м был построен в 1989 году и до 2021 года капитально не ремонтировался.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский отметил, что в этом году по программе "Большая стройка" планируется обновить и построить 245 мостов по всей Украине.

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