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Все обнимаются и любезничают, Тимошенко шушукается, Порошенко задумчив, Разумков разводит руками, - день работы Рады 7 сентября. ФОТОрепортаж

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7 сентября прошло первое пленарное заседание шестой сессии Верховной Рады текущего созыва. Депутаты утвердили повестку дня сессии и приняли ряд законов. Кроме того, присягу народного депутата принял "слуга народа" Антон Швачко.

Парламентский день в фоторепортаже корреспондента Цензор.НЕТ.

Вернувшиеся после каникул нардепы не скрывали радости от встреч, охотно обмениваясь рукопожатиями и объятиями.

Все обнимаются и любезничают, Тимошенко шушукается, Порошенко задумчив, Разумков разводит руками, - день работы Рады 7 сентября 01
Все обнимаются и любезничают, Тимошенко шушукается, Порошенко задумчив, Разумков разводит руками, - день работы Рады 7 сентября 02
Все обнимаются и любезничают, Тимошенко шушукается, Порошенко задумчив, Разумков разводит руками, - день работы Рады 7 сентября 03

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Все обнимаются и любезничают, Тимошенко шушукается, Порошенко задумчив, Разумков разводит руками, - день работы Рады 7 сентября 04
Все обнимаются и любезничают, Тимошенко шушукается, Порошенко задумчив, Разумков разводит руками, - день работы Рады 7 сентября 05
Все обнимаются и любезничают, Тимошенко шушукается, Порошенко задумчив, Разумков разводит руками, - день работы Рады 7 сентября 06

На время исполнения гимна все лица посерьезнели, а некоторые даже подпевали (без масок было особенно заметно).

Все обнимаются и любезничают, Тимошенко шушукается, Порошенко задумчив, Разумков разводит руками, - день работы Рады 7 сентября 07

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Все обнимаются и любезничают, Тимошенко шушукается, Порошенко задумчив, Разумков разводит руками, - день работы Рады 7 сентября 08
Все обнимаются и любезничают, Тимошенко шушукается, Порошенко задумчив, Разумков разводит руками, - день работы Рады 7 сентября 09
Все обнимаются и любезничают, Тимошенко шушукается, Порошенко задумчив, Разумков разводит руками, - день работы Рады 7 сентября 10
Все обнимаются и любезничают, Тимошенко шушукается, Порошенко задумчив, Разумков разводит руками, - день работы Рады 7 сентября 11

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Еще одна серьезная тема - очередная волна репрессий в окупированном Крыму. Нардеп "Европейской Солидарности" Ахтем Чийгоз призвал депутатов поддержать постановление об освобождении крымских татар, задержанных за участие в Крымской платформе.

Все обнимаются и любезничают, Тимошенко шушукается, Порошенко задумчив, Разумков разводит руками, - день работы Рады 7 сентября 12
Все обнимаются и любезничают, Тимошенко шушукается, Порошенко задумчив, Разумков разводит руками, - день работы Рады 7 сентября 13

Кое-кто во время доклада Чийгоза что-то решал со спикером парламента Дмитрием Разумковым.

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Впрочем, у депутатов было достаточно тем и времени, чтобы пообщаться друг с другом.

Все обнимаются и любезничают, Тимошенко шушукается, Порошенко задумчив, Разумков разводит руками, - день работы Рады 7 сентября 14

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко шушукается с однопартийцем.

Все обнимаются и любезничают, Тимошенко шушукается, Порошенко задумчив, Разумков разводит руками, - день работы Рады 7 сентября 15

"Слуга народа" Николай Тищенко, видимо, заботится о свежести дыхания.

Все обнимаются и любезничают, Тимошенко шушукается, Порошенко задумчив, Разумков разводит руками, - день работы Рады 7 сентября 16

Депутаты из Харькова Юлия Светличная и Александр Фельдман.

Все обнимаются и любезничают, Тимошенко шушукается, Порошенко задумчив, Разумков разводит руками, - день работы Рады 7 сентября 17

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Все обнимаются и любезничают, Тимошенко шушукается, Порошенко задумчив, Разумков разводит руками, - день работы Рады 7 сентября 18

Глава партии "Голос" Кира Рудык.

Все обнимаются и любезничают, Тимошенко шушукается, Порошенко задумчив, Разумков разводит руками, - день работы Рады 7 сентября 19

Лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко здумчив, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия - весел.

Все обнимаются и любезничают, Тимошенко шушукается, Порошенко задумчив, Разумков разводит руками, - день работы Рады 7 сентября 20

Разумков слушает нардепов Ярослава Юрчишина и Ярослава Железняка, но помочь, видимо, не может.

Все обнимаются и любезничают, Тимошенко шушукается, Порошенко задумчив, Разумков разводит руками, - день работы Рады 7 сентября 21

Все обнимаются и любезничают, Тимошенко шушукается, Порошенко задумчив, Разумков разводит руками, - день работы Рады 7 сентября 22

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Все обнимаются и любезничают, Тимошенко шушукается, Порошенко задумчив, Разумков разводит руками, - день работы Рады 7 сентября 23
Фото: Цензор.НЕТ

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  • Александр Чуднивец f1b95bc0
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    Ничтожества...
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    Цирк высооплачиваемых воров-уродов
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