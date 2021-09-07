Замначальника райуправления полиции на Харьковщине попался на взятке 22 тыс. грн, - ГБР. ФОТОрепортаж

Сотрудники ГБР задержали на взятке заместителя начальника одного из районных управлений полиции Харьковской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Полицейский обещал предпринимателю за взятку в 35 тыс. гривен не создавать препятствия во время открытия киосков и реализации продукции. Затем он уменьшил сумму до 22 тысяч гривен и получил первую часть взятки. Вторую часть неправомерной выгоды в сумме 13 тыс. гривен он сказал принести на встречу неподалеку от отделения полиции.

Правоохранители задержали полицейского при получении денег.

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Проводятся санкционированные обыски по месту жительства и работы задержанного. Решается вопрос о сообщение полицейскому о подозрении за вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

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