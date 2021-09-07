Раненые из арбалета полтавские учительницы не знали стрелявшую девушку. ФОТО

У одной женщины травмирована рука, у другой - спина. Они в удовлетворительном состоянии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание Kolo.News.

"Девушка не заходила в класс, она стреляла с порога. Ранила завуча и учительницу украинского языка и литературы, зарубежной литературы. Эти учителя не знают девушку", - рассказала директор школы Валентина Олийниченко.

По данным издания, сначала девушка выстрелила в одного педагога. Вторая учительница бросилась на помощь своей коллеге и тоже получила ранение. После этого арбалет отобрал ученик 9 класса, который возвращался с физкультуры.

Одной пострадавшей учительнице 50 лет, другой - 66.

По данным издания, стрелявшую девушку зовут Таисия. Она действительно училась ранее в этой школе №11, но позднее закончила другую школу, №36.

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Как сообщалось, в понедельник, 6 сентября девушка открыла на территории школы стрельбу из арбалета и ранила двоих учителей. Позднее оказалось, что стрелявшая - бывшая ученица этой школы. Ей сообщили о подозрении в покушении на убийство. Девушке грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.











