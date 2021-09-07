Новости Фото

Раненые из арбалета полтавские учительницы не знали стрелявшую девушку. ФОТО

16 678144
У одной женщины травмирована рука, у другой - спина. Они в удовлетворительном состоянии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание Kolo.News.

"Девушка не заходила в класс, она стреляла с порога. Ранила завуча и учительницу украинского языка и литературы, зарубежной литературы. Эти учителя не знают девушку", - рассказала директор школы Валентина Олийниченко.

По данным издания, сначала девушка выстрелила в одного педагога. Вторая учительница бросилась на помощь своей коллеге и тоже получила ранение. После этого арбалет отобрал ученик 9 класса, который возвращался с физкультуры.

Одной пострадавшей учительнице 50 лет, другой - 66.

По данным издания, стрелявшую девушку зовут Таисия. Она действительно училась ранее в этой школе №11, но позднее закончила другую школу, №36.

Смотрите: Девушка стреляла из арбалета на территории школы в Полтаве: ранения получили два учителя. ФОТО

Как сообщалось, в понедельник, 6 сентября девушка открыла на территории школы стрельбу из арбалета и ранила двоих учителей. Позднее оказалось, что стрелявшая - бывшая ученица этой школы. Ей сообщили о подозрении в покушении на убийство. Девушке грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Раненые из арбалета полтавские учительницы не знали стрелявшую девушку 01
Раненые из арбалета полтавские учительницы не знали стрелявшую девушку 02
Раненые из арбалета полтавские учительницы не знали стрелявшую девушку 03
Раненые из арбалета полтавские учительницы не знали стрелявшую девушку 04
Раненые из арбалета полтавские учительницы не знали стрелявшую девушку 05
Раненые из арбалета полтавские учительницы не знали стрелявшую девушку 06

Топ комментарии

  • violator
    ЗЕленые волосы . это совпадение ? Раненые из арбалета полтавские учительницы не знали стрелявшую девушку - Цензор.НЕТ 4171
  • Вася Шевченко f77d76ba
    молодец ученик...отобрал арбалет у придурашки...его надо как-то... поблагодарить (да, копы?)
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Копы уже получили премии и повышение по службе.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости