Раненые из арбалета полтавские учительницы не знали стрелявшую девушку. ФОТО
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание Kolo.News.
"Девушка не заходила в класс, она стреляла с порога. Ранила завуча и учительницу украинского языка и литературы, зарубежной литературы. Эти учителя не знают девушку", - рассказала директор школы Валентина Олийниченко.
По данным издания, сначала девушка выстрелила в одного педагога. Вторая учительница бросилась на помощь своей коллеге и тоже получила ранение. После этого арбалет отобрал ученик 9 класса, который возвращался с физкультуры.
Одной пострадавшей учительнице 50 лет, другой - 66.
По данным издания, стрелявшую девушку зовут Таисия. Она действительно училась ранее в этой школе №11, но позднее закончила другую школу, №36.
Как сообщалось, в понедельник, 6 сентября девушка открыла на территории школы стрельбу из арбалета и ранила двоих учителей. Позднее оказалось, что стрелявшая - бывшая ученица этой школы. Ей сообщили о подозрении в покушении на убийство. Девушке грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.