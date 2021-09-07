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Мэр Вознесенска Величко попал в ДТП, полиция открыла уголовное производство. ФОТО

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Volkswagen Passat, за рулем которого находился 32-летний мэр Вознесенска Николаевской области Евгений Величко, столкнулся с пассажирским автобусом.

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Николаевской области, ДТП произошло утром 7 сентября на пересечении улиц Берегового и Черняховского в Вознесенске.

В результате травмировался сам величко, водитель автобуса и его пассажиры - дети - не пострадали.

"Во время установления обстоятельств ДТП стало известно, что в салоне автобуса находились дети. Их до приезда полицейских забрали взрослые. По предварительной информации, с детьми все в порядке.

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Событие квалифицированы по признакам ч. 1 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", - говорится в сообщении.

Мэр Вознесенска Величко попал в ДТП, полиция открыла уголовное производство 01
Мэр Вознесенска Величко попал в ДТП, полиция открыла уголовное производство 02

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Топ комментарии

  • Eugen Konovalenko 5e17cf20
    Помеха справа-надо пропускать автобус
    Но мэр считает что Бога за бороду схватил..
  • Ksenia VB
    Тут вони швидко впорались.
    А чому ж зелене опудало прикривають ?
  • Vadym Tsyrkalyuk
    водитель автобуса: у меня 30 лет опыта, хрен ты проскочишь...
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