Общежитие горело в Умани, пострадали шестеро студентов. ФОТО
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Четверо из них отравились угарным газом, еще двое - порезались, когда пытались выбраться из горящего здания через окно.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.
Пожар возник в комнате на первом этаже общежития Уманского национального университета садоводчества.
Спасатели при помощи автолестниц эвакуировали 20 человек.
"Пострадали шесть человек. Четверым несовершеннолетним, которые отравились угарным газом, медики оказывают помощь в Уманской центральной больнице. Двое несовершеннолетних получили травмы стеклом, когда во время пожара на первом этаже пытались выбраться на улицу через окно", - сообщили в полиции Черкасской области.
Сейчас пожар уже погасили.