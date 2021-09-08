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В одном из супермаркетов Днепра мужчина выстрелил в покупателя из-за отказа надеть маску. ФОТО

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Во вторник, 7 сентября, на Тверской в одном из супермаркетов произошел конфликт между покупателями. Один сделал замечание второму за отсутствие защитной маски на лице, перепалка продолжилась на улице, где один мужчина выстрелил во второго.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор.

По данным издания, инцидент произошел около 20:30. 

По информации источников издания, пострадавший получил травму под правым глазом. Стрелком оказался 43-летний местный житель, кроме пистолета, при себе у него был газовый баллончик и электрошокер. Нападавшего задержали и доставили в отделение полиции.

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В одном из супермаркетов Днепра мужчина выстрелил в покупателя из-за отказа надеть маску 01
В одном из супермаркетов Днепра мужчина выстрелил в покупателя из-за отказа надеть маску 02
Фото: Информатор

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Топ комментарии

  • Сергей Ф.
    это шо за райончик такой в Днепре, где люди вечером за хлебушком без травмата, шокера и газбалона не выходят?! В одном из супермаркетов Днепра мужчина выстрелил в покупателя из-за отказа надеть маску - Цензор.НЕТ 7741
  • Вал Кочин
    Це доводить тільки те, що ковідодебіли реально дебіли...
  • sulima ivan
    Чим більше буде озброєних людей на вулицях, тим меньше буде бикування рогатого. бухового бидла.
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