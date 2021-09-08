Оккупационный квартет, "умное" голосование по-путински, светило науки. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Светило науки
Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп ОПЗЖ Кива сдал экзамен на адвоката, - СМИ
Вопрос
Читайте на "Цензор.НЕТ": Афганские беженцы "образованны гораздо лучше, чем средний украинец", - советник главы ОП
Долгожданное видео
Читайте на "Цензор.НЕТ": Видео с места ДТП с Трухиным должно быть обнародовано после окончания расследования, - "слуга народа" Кравчук
...и не только с ним
Оккупационный квартет
Далі - мова
Профессионалы везде нужны...
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Гетманцев восхищается Лукашенко: "Он за 27 лет принес Беларуси благосостояние, пенсионеры могут прожить даже на минимальную пенсию"
"Умное" голосование по-путински
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