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Оккупационный квартет, "умное" голосование по-путински, светило науки. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

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Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Оккупационный квартет, умное голосование по-путински, светило науки. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Светило науки

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп ОПЗЖ Кива сдал экзамен на адвоката, - СМИ

Оккупационный квартет, умное голосование по-путински, светило науки. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Вопрос

Читайте на "Цензор.НЕТ": Афганские беженцы "образованны гораздо лучше, чем средний украинец", - советник главы ОП

Оккупационный квартет, умное голосование по-путински, светило науки. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Долгожданное видео

Читайте на "Цензор.НЕТ": Видео с места ДТП с Трухиным должно быть обнародовано после окончания расследования, - "слуга народа" Кравчук

Оккупационный квартет, умное голосование по-путински, светило науки. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

...и не только с ним

Оккупационный квартет, умное голосование по-путински, светило науки. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Оккупационный квартет

Оккупационный квартет, умное голосование по-путински, светило науки. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Далі - мова

Оккупационный квартет, умное голосование по-путински, светило науки. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Профессионалы везде нужны...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Гетманцев восхищается Лукашенко: "Он за 27 лет принес Беларуси благосостояние, пенсионеры могут прожить даже на минимальную пенсию"

Оккупационный квартет, умное голосование по-путински, светило науки. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

"Умное" голосование по-путински

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Топ комментарии

  • Глеб123
    Оккупационный квартет, "умное" голосование по-путински, светило науки. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3392
  • AbOriginal_UA
    Кива - адвокат, Зеленский - президент, Гетманцев - экономист, Арестович - советник, Трухин - пассажир....
    Итить-колотить подобралась бригада !
  • Van-Basten Van-Basten
    Окупаційний квартет, "розумне" голосування по-путінськи, світило науки. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7060
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