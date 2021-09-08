Состоялся IX Национальный молитвенный завтрак Украины. ФОТОрепортаж

В Киеве начался IX Национальный молитвенный завтрак Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В этом году он посвящен 30-летию Независимости Украины.

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Для участия в IX Национальном молитвенном завтраке в Киев прибыли конгрессмен США от штата Калифорния Хуан Варгас, конгрессмен США от штата Пенсильвания, сопредседатель украинского кокуса в Конгрессе США Брайан Фитцпатрик и Боб МакЮен — конгрессмен США пяти созывов от штата Огайо, советник Президента Рональда Рейгана, который помогал Украине на этапе становления ее независимости.

В завтраке приняли участие 1000 человек из 15 стран мира, а именно руководство Украины, ведущие политики Украины и ряд влиятельных иностранных гостей, среди которых парламентарии США, ведущие политики стран Европейского Союза и даже из Бразилии.

Кроме того, в молитвенном завтраке участвоали известные представители украинской творческой интеллигенции, журналисты, педагоги, ученые, военные капелланы, управленцы и бизнесмены.

Во время завтрака делегаты совершали молитвы о разных сферах жизни страны, а также делились мнениями о том, как преодолеть вызовы современности.

Национальные молитвенные завтраки в Киеве проводятся уже девять лет подряд и считаются крупнейшими в Европе.















































Фото: Наталья Шаромова.