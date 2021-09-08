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В жилом доме в Подмосковье произошел взрыв: рухнули перекрытия нескольких этажей, под завалами ищут людей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Бытовой газ взорвался в девятиэтажке в Ногинске (Подмосковье), рухнули перекрытия нескольких этажей, пострадали пять человек.

Как ифнормирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс"

Сообщается, что взрыв прогремел в квартире на 3 этаже. Обрушились перекрытия нескольких этажей: "В крайнем подъезде рухнули перекрытия с первого по пятый этаж".

Из-за взрыва в здании также выбило окна. Спасатели приступили к поиску людей под завалами жилого дома. В настоящий момент известно о пяти пострадавших.

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В жилом доме в Подмосковье произошел взрыв: рухнули перекрытия нескольких этажей, под завалами ищут людей 01
В жилом доме в Подмосковье произошел взрыв: рухнули перекрытия нескольких этажей, под завалами ищут людей 02

В жилом доме в Подмосковье произошел взрыв: рухнули перекрытия нескольких этажей, под завалами ищут людей 03

Фото: соцсети

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Топ комментарии

  • Шрек Баблокат
    сахарок рязанский перед каждыми выборами на Рассиюшке имеет свойство взрываться..
  • violator
    "под завалами ищут людей" - могут не стараться людей точно не найдут . хотя пару москалей могут и откопать
  • Mykhaylo Yeroshenko 94cf8af1
    Ещё один не взрыв, а "хлопок с задымлением"
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