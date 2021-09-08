В жилом доме в Подмосковье произошел взрыв: рухнули перекрытия нескольких этажей, под завалами ищут людей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Бытовой газ взорвался в девятиэтажке в Ногинске (Подмосковье), рухнули перекрытия нескольких этажей, пострадали пять человек.

Как ифнормирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс"

Сообщается, что взрыв прогремел в квартире на 3 этаже. Обрушились перекрытия нескольких этажей: "В крайнем подъезде рухнули перекрытия с первого по пятый этаж".

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Из-за взрыва в здании также выбило окна. Спасатели приступили к поиску людей под завалами жилого дома. В настоящий момент известно о пяти пострадавших.

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Фото: соцсети