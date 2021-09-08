Пьяный мотоциклист попытался заехать на детскую горку и сбил двух детей - 7-летнего мальчика и 4-летнюю девочку, - полиция Донетчины. ФОТО
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Краматорское районное управление полиции Донецкой области.
"Около 19:00 на линию "102" поступило сообщение из г. Николаевка о том, что в одном из дворов по улице Молодежная мотоциклист совершил наезд на детей", - сказано в сообщении.
Правоохранители установили, что мужчина попытался заехать на мотоцикле с коляской на детскую железную горку. В результате совершил наезд на двух детей, которые находились рядом. 7-летний мальчик и 4-летняя девочка получили телесные повреждения.
Нарушителем оказался 35-летний житель города, который имел признаки алкогольного опьянения и не смог предоставить удостоверение на управление транспортным средством.
Отделом №4 (Славянск) Краматорского РУ полиции по данному факту начато досудебное расследование по квалификации ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.