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Пьяный мотоциклист попытался заехать на детскую горку и сбил двух детей - 7-летнего мальчика и 4-летнюю девочку, - полиция Донетчины. ФОТО

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Нетрезвый мужчина за рулем мотоцикла попытался заехать на детскую горку, в результате чего нанес телесные повреждения мальчику и девочке, которые находились рядом. По факту возбуждено уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Краматорское районное управление полиции Донецкой области.

"Около 19:00 на линию "102" поступило сообщение из г. Николаевка о том, что в одном из дворов по улице Молодежная мотоциклист совершил наезд на детей", - сказано в сообщении.

Правоохранители установили, что мужчина попытался заехать на мотоцикле с коляской на детскую железную горку. В результате совершил наезд на двух детей, которые находились рядом. 7-летний мальчик и 4-летняя девочка получили телесные повреждения.

Пьяный мотоциклист попытался заехать на детскую горку и сбил двух детей - 7-летнего мальчика и 4-летнюю девочку, - полиция Донетчины 01
Фото: сайт полиции

Нарушителем оказался 35-летний житель города, который имел признаки алкогольного опьянения и не смог предоставить удостоверение на управление транспортным средством.

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Отделом №4 (Славянск) Краматорского РУ полиции по данному факту начато досудебное расследование по квалификации ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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Топ комментарии

  • AllInclusive
    Если этих алкашей-камикадзе полиция не начнет сажать, народ начнет их стрелять
  • Вася Шевченко f77d76ba
    пытался заехать на детскую горку? там шо - эстакада??? на взлет???
    от долбень, алкаш дэбильный !!!
  • Система Станиславского
    Звонок из морга:
    - Ало, это мотомагазин?
    - Да!
    - У вас сколько в этом месяце спортивных мотоциклов купили?
    - Пять!
    - Таааааак,.... значит двое ещё где-то катаются... Пьяный мотоциклист попытался заехать на детскую горку и сбил двух детей - 7-летнего мальчика и 4-летнюю девочку, - полиция Донетчины - Цензор.НЕТ 4395
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