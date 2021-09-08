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На одной из баз отдыха в курортной Затоке горели домики, эвакуировали 25 человек, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

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В пгт Затока (Одесская область) рано утром вспыхнул пожар на одной из баз отдыха.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Около 6:20 поступило сообщение  о пожаре на базе отдыха "Феличита" в пгт Затока.

Прибыв на место спасатели установили, что горят 4 домика на территории базы отдыха и есть угроза распространения пламени на другие дома. Благодаря оперативным и профессиональным действиям спасателей удалось не допустить распространения пожара.

Пожарные локализовали пожар в 6:54 и ликвидировали в 7:56 на площади 120 м.кв. Причина пожара устанавливается. Погибших и пострадавших нет.

Всего на базе отдыха проживало 25 человек, которые были эвакуированы до прибытия подразделений ГСЧС.  К тушению пожара привлекались 4 единицы пожарной техники и 18 спасателей.  Также привлекалась местная пожарная команда "Шабо" - 1 единица техники и 3 человека, от местной пожарной команды "Каролино-Бугаз" 1 единица техники и 3 человека.

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На одной из баз отдыха в курортной Затоке горели домики, эвакуировали 25 человек, - ГСЧС 01
На одной из баз отдыха в курортной Затоке горели домики, эвакуировали 25 человек, - ГСЧС 02
На одной из баз отдыха в курортной Затоке горели домики, эвакуировали 25 человек, - ГСЧС 03

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Как в этом можно вообще отдыхать? На одной из баз отдыха в курортной Затоке горели домики, эвакуировали 25 человек, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1102 На одной из баз отдыха в курортной Затоке горели домики, эвакуировали 25 человек, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8651 На одной из баз отдыха в курортной Затоке горели домики, эвакуировали 25 человек, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8014
    На одной из баз отдыха в курортной Затоке горели домики, эвакуировали 25 человек, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4447
  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    расчистка под отель)
  • Салаутдин
    Затоку нужно отдать в аренду на 99 лет туркам или немцам,с правом полной реконструкции..
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