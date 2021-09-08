Угрожал взорвать гранатой за замечание сожительнице: полицейские Буковины задержали 43-летнего злоумышленника. ФОТО
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Черновицкой области.
Правоохранители опросили 66-летнего заявителя и выяснили, что неизвестный мужчина вышел из соседнего дома и угрожал убить его предметом, похожим на гранату.
Полицейские, прибывшие на вызов, оперативно разыскали и установили его личность. Им оказался 43-летний житель города Сокиряны. Мужчина признался в своих неправомерных действиях и объяснил полицейским, что таким образом решил напугать заявителя, который накануне сделал замечание его сожительнице.
Дознаватели полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 129 (Угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.
Сотрудники полиции изъяли у правонарушителя вещественное доказательство и направили его для проведения экспертизы в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.
Досудебное расследование продолжается.