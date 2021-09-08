Мужчина с сайта знакомств, угрожая ножом, изнасиловал и ограбил 24-летнюю девушку в Киеве, - полиция. ФОТО
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.
"В дежурную часть Соломенского управления полиции обратилась 24-летняя местная жительница и сообщила о том, что в ее квартире на улице Кавказской ее изнасиловал мужчина и отобрал личные вещи", - говорится в сообщении.
Как рассказал временно исполняющий обязанности начальника Соломенского управления полиции Иван Жук, полицейские выяснили, что накануне потерпевшая познакомилась с мужчиной на сайте знакомств и договорилась с ним о личной встрече: "Оказавшись наедине, злоумышленник начал угрожать заявительнице ножом, затащил ее в квартиру, где связал и заклеил рот клейкой лентой, чтобы она не звала на помощь. После этого преступник изнасиловал хозяйку квартиры, забрал у нее два мобильных телефона, деньги и другие личные вещи и убежал".
В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Соломенского управления полиции выяснили, что к совершению данных правонарушений причастен ранее судимый житель столицы, 1982 года рождения.
Полицейские установили местонахождение насильника и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
"По согласованию с Соломенской окружной прокуратурой мы сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 187 Уголовного кодекса Украины - это разбойное нападение, также решаем вопрос о привлечении его к ответственности по части первой статьи 152 - это изнасилование и избрании меры мероприятия. За содеянное мужчине грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества ", - добавил полковник полиции.