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Сотрудники столичной IT-компании продавали программы для взлома WhatsApp, Viber и Telegram, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Сотрудники одной из столичных IT-компаний продавали программы для взлома соцсетей и мессенджеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Злоумышленники организовали незаконную продажу специализированного программного обеспечения. Основное его назначение - отдаленное получение информации с компьютеров и телекоммуникационного оборудования.

Программы позволяли беспрепятственно собирать и передавать информацию о действиях пользователей. Включая данные, которые передавались через мессенджеры и социальные сетей "ВК", "Instagram", "Facebok" и WhatsApp, Viber, Telegram или электронные почтовые ресурсы.

Как установило следствие, злоумышленники продавали это программное обеспечение предприятиям частного сектора. Все это - якобы для предотвращения утечки служебной информации. В дальнейшем планировали его продажу также учреждениям государственного сектора.

По результатам судебных экспертиз, программное обеспечение признано специальными техническими средствами негласного получения информации.

В ходе проведенных обысков в офисном помещении IT-компании обнаружены и изъяты черновые записи, переписка и документы с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас двум правонарушителям сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

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Сотрудники столичной IT-компании продавали программы для взлома WhatsApp, Viber и Telegram, - СБУ 01
Сотрудники столичной IT-компании продавали программы для взлома WhatsApp, Viber и Telegram, - СБУ 02
Сотрудники столичной IT-компании продавали программы для взлома WhatsApp, Viber и Telegram, - СБУ 03
Сотрудники столичной IT-компании продавали программы для взлома WhatsApp, Viber и Telegram, - СБУ 04

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Топ комментарии

  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Хм. С каких пор снифферы стали программами для взлома?
  • olezhka
    видать СБУ обиделось что ИТ компания с ними не захотела зелеными бумажечками делиться, поэтому и начала сочинять легенды Сотрудники столичной IT-компании продавали программы для взлома WhatsApp, Viber и Telegram, - СБУ - Цензор.НЕТ 5303
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Все что в статье бредятина. Тут прослеживается явный наезд и прессуха по заказу конкурентов очевидно. Из статьи к примеру не ясно, что именно сервера месенджеров взломали. Кроме того по заявлениям разработчиков сообщения на серверах хранятся и передаются в зашифрованном виде. Даже сниффер если его перехватит декодировать не сможет.
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