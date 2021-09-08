Попавший ночью в ДТП начальник отдела полиции Чабанов Поштаренко находится в больнице, врачи говорят, что он был трезв, - Нацполиция. ФОТО
Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявила спикер ГУ НП в Киевской области Ирина Прянишникова.
"В настоящее время известно, что в больнице уже взяли образцы крови на проведение соответствующих экспертиз. По словам врачей наш сотрудник не был пьян, как и второй участник ДТП, ждем официального подтверждения и результатов экспертиз", - объяснила она.
Комментируя видео, опубликованное в соцсетях, в котором говорится, что полицейский ехал с выключенными фарами, она отметила, что это информация не соответствует действительности.
"Фары были включены, у нас есть фото, которое это подтверждает", - сообщила Прянишникова.
Она также уточнила, что сотрудник полиции находился в момент аварии на служебном автомобиле.
Причины аварии, по словам Прянишниковой, устанавливаются. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Фастовского районного управления полиции, сотрудники управления главной инспекции полиции Киевщины и ГБР.
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, бывший глава аттестационной комиссии МВД, а ныне волонтер и общественный активист Роман Синицын опубликовал видеозапись с места ДТП и документы полицейского, заявив, что начальник отдела полиции поселка Чабаны Виктор Поштаренко в нетрезвом состоянии въехал в грузовик на одесской трассе возле Киева.