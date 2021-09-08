Попавший ночью в ДТП начальник отдела полиции Чабанов Поштаренко находится в больнице, врачи говорят, что он был трезв, - Нацполиция. ФОТО

В Главном управлении Нацполиции Киевской области подтвердили, что начальник отдела полиции поселка Чабаны попал в ДТП и рассказали, что на данный момент он находится в больнице. Около 4:00 утра на 14 километре трассы Киев-Одесса в поселке Чабаны произошло столкновение легковушки "Ravon", за рулем которого находился 35-летний майор полиции и грузовика "DAF". Данных о том, что кто-то из водителей был пьян на данный момент нет.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявила спикер ГУ НП в Киевской области Ирина Прянишникова.

"В настоящее время известно, что в больнице уже взяли образцы крови на проведение соответствующих экспертиз. По словам врачей наш сотрудник не был пьян, как и второй участник ДТП, ждем официального подтверждения и результатов экспертиз", - объяснила она.

Комментируя видео, опубликованное в соцсетях, в котором говорится, что полицейский ехал с выключенными фарами, она отметила, что это информация не соответствует действительности.

"Фары были включены, у нас есть фото, которое это подтверждает", - сообщила Прянишникова.

Она также уточнила, что сотрудник полиции находился в момент аварии на служебном автомобиле.

Причины аварии, по словам Прянишниковой, устанавливаются. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Фастовского районного управления полиции, сотрудники управления главной инспекции полиции Киевщины и ГБР.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, бывший глава аттестационной комиссии МВД, а ныне волонтер и общественный активист Роман Синицын опубликовал видеозапись с места ДТП и документы полицейского, заявив, что начальник отдела полиции поселка Чабаны Виктор Поштаренко в нетрезвом состоянии въехал в грузовик на одесской трассе возле Киева.

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