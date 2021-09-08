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Мужчина и его пожилая тетя с Ривненщины попытались распилить снаряд. Они ранены и могут получить тюремный срок. ФОТО

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54-летний мужчина в реанимации без сознания, его 71 летняя - тетя - в больнице с сотрясением мозга и множественными ранениями. Полиция расследует дело о незаконном обращении с боеприпасами.

Об этом сообщает полиция Ривненской области, информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел накануне вечером. В полицию поступило сообщение о том, что двое жителей села Моквин попали в больницу с множественными огнестрельными ранениями.

"Полицейские установили, что телесные повреждения потерпевшие получили во дворе по месту жительства в результате разрыва патрона к крупнокалиберному стрелковому оружию (12,7 × 108 мм). Родственники пытались распилить его болгаркой", - сказано в сообщении полиции.

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54-летний мужчина находится в реанимации без сознания, с тяжелыми травмами. У его 71-летней тети медики диагностировали политравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные ранения тела.

Полиция начала расследование по факту незаконного обращения с боеприпасами (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса). Обвинение пока никому не предъявили. Ответственность по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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Мужчина и его пожилая тетя с Ривненщины попытались распилить снаряд. Они ранены и могут получить тюремный срок 01
Мужчина и его пожилая тетя с Ривненщины попытались распилить снаряд. Они ранены и могут получить тюремный срок 02
Мужчина и его пожилая тетя с Ривненщины попытались распилить снаряд. Они ранены и могут получить тюремный срок 03

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Топ комментарии

  • MausMike
    Дарвін ридає. Мужчина и его пожилая тетя с Ривненщины попытались распилить снаряд. Они ранены и могут получить тюремный срок - Цензор.НЕТ 1697
  • Asrarim Bobovixh
    Распилил снаряд болгаркой это сильно
  • Diogen Gdl
    Болгаркой... Это Дарвина премия, явно.
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