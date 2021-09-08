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Гражданин РФ предложил 10 тыс. рублей взятки пограничникам, чтобы попасть с женой в Украину без ПЦР-теста. ФОТО

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Гражданин РФ ехал в Украину с женой, однако во время проверки пограничники выяснили, что у них нет ПЦР-тестов на COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

В пункте пропуска "Сеньковка" (Черниговщина) гражданин РФ, чтобы его все же пропустили, решил предложить пограничникам взятку - "два билета банка России" номиналом по 5000 российских рублей.

Однако его попытка подкупа была неудачной, от неправомерных средств украинские правоохранители отказались. Факт совершения гражданином РФ уголовного преступления по ст. 369 УК Украины пограничники задокументировали и направили сообщение в Нацполицию.

Сейчас денежные средства изъяты, а путешественники возвращены в РФ.

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Гражданин РФ предложил 10 тыс. рублей взятки пограничникам, чтобы попасть с женой в Украину без ПЦР-теста 01
Гражданин РФ предложил 10 тыс. рублей взятки пограничникам, чтобы попасть с женой в Украину без ПЦР-теста 02

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  • Александр Чуднивец f1b95bc0
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