Дорогу, пролегающую через заповедник "Медоборы", отремонтируют на Тернопольщине, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

На Тернопольщине стартовал ремонт дороги Гримайлов - Сатанов.

Об этом сообщает в Facebook "Укравтодор", передает Цензор.НЕТ.

"Местами маршрут Гримайлов - Сатанов остался без твердого покрытия: основа полностью утратила несущую способность, и асфальтобетон разрушился", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участок от Гримайлова до Хмельницкой области пролегает через заповедник "Медоборы". Он - часть дороги Т-09-03 Галич - Подгайцы - Сатанов, которая пересекает Тернопольщину с запада на восток.

В "Укравтодоре" добавили, что после ремонта в рамках президентской программы "Большая стройка" участок Т-09-03 вместе с обновленной трассой Т-20-02 сформирует комфортный и качественный маршрут от Тернополя до заповедника "Медоборы" и бальнеологического курорта в Сатанове.

Дорожники укрепят основу на глубину 22 см методом холодной регенерации, уложат два слоя асфальтобетонного покрытия, а в населенных пунктах сделают освещение и тротуары.

Напомним, ранее среди планов программы "Большая стройка" на 2021 год президент Владимир Зеленский отметил ремонт и строительство 4500 км государственных и 2000 км местных дорог.

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