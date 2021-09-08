Российские оккупанты провели дистанционное минирование возле Крымского запрещенными ПОМ-2, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях режима прекращения огня со стороны российских оккупантов с применением запрещенных Минскими соглашениями видов вооружения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Так, около 19 часов 7 сентября вооруженные формирования РФ при обстреле с направления оккупированного населенного пункта Молодежное в направлении населенного пункта Крымское осуществили дистанционное минирование позиций Вооруженных Сил Украины с помощью РПГ с применением ПОМ-2 (10 мин)", - говорится в сообщении.





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Украинской стороной СЦКК была проведена верификация минирования и с помощью установленного координационного механизма проинформирована СММ ОБСЕ.







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В СЦКК отмечают, что действия оккупантов кроме нарушения Минских соглашений являются нарушением норм "Женевских конвенций" 1949 года и квалифицируется как военные преступления наряду с агрессией, геноцидом и преступлениями против человечности и считаются международными преступлениями и подпадают под юрисдикцию Международного уголовного суда.