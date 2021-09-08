Харьковский автозавод начал ремонтировать технику для Минобороны. ФОТО

ГП "Харьковский автомобильный завод" (ХАЗ), которое входит в состав "Укроборонпрома", начало ремонтировать технику по новым договорам с Министерством обороны Украины.

Об этом сообщили в "Укроборонпроме", информирует Цензор.НЕТ.

"Завод восстанавливает несколько десятков единиц военных машин МТЛБ и многоосных колесных тягачей МАЗ-537. Техника будет полностью разобрана, все узлы и агрегаты отремонтируют или заменят на новые, после чего машины будут собраны и пройдут обкатку с последующей передачей в воинские части", - сказано в сообщении.

Предприятие планирует завершить выполнение этого заказу к концу ноября.

Харьковский автомобильный завод специализируется на ремонте машин, колесных и гусеничных тягачей, инженерной техники, бронетранспортеров, колесных грузовиков и тягачей, тракторов, автобусов и агрегатов для техники военного назначения.

Читайте: "Укроборонпром" подписал 3 соглашения о сотрудничестве с ведущими американскими оборонными компаниями на общую сумму $2,5 млрд



